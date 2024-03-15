«Арсенал» подготовил первую продажу на лето

Лондонский «Арсенал» готовит продажу нападающего в зимнее летнее трансферное окно. Об этом стало известно журналистам Todofichajes.

«Канониры» решили избавиться от форварда Эдди Нкетиа. Игрок не входит в планы клуба на следующий сезон, несмотря на действующий контракт до лета 2027 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 30 миллионов евро. Он выступает за лондонскую команду с января 2019 года.

После 28 туров Английской премьер-лиги «Арсенал» набрал 64 очка и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Микеля Артеты опережают «Ливерпуль» по дополнительным показателям.