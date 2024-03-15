Клопп высказал мнение о рекорде Салаха в «Ливерпуле»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о голевом рекорде нападающего команды Мохамеда Салаха. Форвард отметился голом в матче Лиги Европы со «Спартой» (6:1) и стал первым игроком «красных», который забил не менее 20 мячей в семи сезонах подряд.

«Я не удивлен, ведь С.алах является потрясающим футболистом. Это очередной приятный момент в его исполнении. Мы все очень рады, что Мохамед вернулся», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба клуба.

В текущем сезоне египтянин поучаствовал в 31 поединке во всех турнирах. На счету нападающего 20 забитых мячей и 13 голевых передач.