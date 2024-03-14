Молодой талант «Манчестер Юнайтед» Майну подорожал почти в шесть раз

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших игроков АПЛ с момента последнего обновления их стоимостей. Возглавил список Кобби Майну, 18-летний центрхав «Манчестер Юнайтед». Так, в момент прошлого обновления он стоил 6 млн евро, теперь же его цена – 35 млн. Он подорожал на 29 млн или почти в шесть раз.

Второе место у другого, более зрелого молодого таланта из Манчестера – Фила Фодена. Полузащитник «Манчестер Сити» прибавил в цене на 20 млн евро и теперь стоит 130 млн по версии портала.

На 15 млн в цене вырос Айвен Тони, который отбывал на протяжении 2023 года дисквалификацию за ставки. Теперь его стоимость – 50 млн евро.