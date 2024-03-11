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Каррагер - об ударе Доку в грудь Макаллистеру: «Для пенальти контакт должен быть сильнее»

11 Марта 2024 • 10:29 Комментировать

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о неназначенном пенальти на Алексисе Макаллистере в матче с 28-го тура против «Манчестер Сити».

«Доку пытался убрать ногу, он не хотел влететь в Алексиса. Для назначения пенальти контакт должен быть более сильным – ему повезло. Я понимаю, почему судья не указал на точку», - приводит слова эксперта BBC.

Встреча прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась вничью со счетом 1:1.

После 28 туров «Ливерпуль» набрал 64 балла и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» с 63 очками находится на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Джейми Каррагер Жереми Доку Алексис Макаллистер ещё теги
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