Атакующий полузащитник «Вулверхэмптона» Педру Нету интересен грандам Английской премьер-лиги.

В числе претендентов на португальца ранее приводились «Тоттенхэм», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Ливерпуль». По сведениям The Telegraph, к 24-летнему игроку также присматривается «Манчестер Сити». Основным конкурентом «горожан» в борьбе за лидера атаки «Вулверхэмптона», способного сыграть на множестве разных позиций, называется «Ливерпуль». Стоимость предполагаемого трансфера может составить более 70 млн евро.

Педру Нету отметился тремя забитыми голами и 11 результативными передачами, отыграв 23 матча за «волков» в текущем сезоне.