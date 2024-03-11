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«Манчестер Сити» готов побороться с «Ливерпулем» за звезду «Вулверхэмптона» слухи

11 Марта 2024 • 02:31 Комментировать
Вулверхэмптон
0:0
Борнмут
отменен

Атакующий полузащитник «Вулверхэмптона» Педру Нету интересен грандам Английской премьер-лиги.

В числе претендентов на португальца ранее приводились «Тоттенхэм», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Ливерпуль». По сведениям The Telegraph, к 24-летнему игроку также присматривается «Манчестер Сити». Основным конкурентом «горожан» в борьбе за лидера атаки «Вулверхэмптона», способного сыграть на множестве разных позиций, называется «Ливерпуль». Стоимость предполагаемого трансфера может составить более 70 млн евро.

Педру Нету отметился тремя забитыми голами и 11 результативными передачами, отыграв 23 матча за «волков» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
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