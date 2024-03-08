Звезду «Баварии» хотят купить «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»

Топ-полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может попробовать свои силы в одном из английских клубов. Об этом рапортуют журналисты Express.

По сообщениям источника, в подписании немецкого футболиста заинтересованы сразу три представителя Премьер-лиги. Заполучить Киммиха в свои ряды хотят лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Йозуа никак не может согласовать с «Баварией» новый трудовой договор. В связи с этим клуб может выставить игрока на трансфер.

В этом сезоне Бундеслиги Йозуа провел 18 поединков, отметившись одним голом и тремя ассистами.