Холанн мог оказаться в Италии - назван клуб

Аурелио де Лаурентис, который является президентом «Наполи», рассказал о несостоявшемся подписании звездного центрфорварда Эрлинга Холанна.

«Я был близок к трансферу Эрлинга из «Зальцбурга» за 50 миллионов. Предложение было готово, но его агент попросил меня не делать этого. По его словам, он согласовал переход Холанна в другой клуб», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что Холанн перешел тогда в дортмундскую «Боруссию», а затем стал игроком «Манчестер Сити». В текущем сезоне нападающий сыграл за «горожан» 30 поединков, записав на свой счет 27 голов и шесть ассистов.