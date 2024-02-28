​Названы 9 звёзд АПЛ, которых хотят видеть в Саудовской Аравии

Саудовские клубы настроены продолжать привлекать топ-игроков за счёт широких финансовых возможностей. Как сообщает ESPN, в Саудовской Аравии стоят планы по приглашению ряда статусных футболистов из Английской премьер-лиги. В этом списке находятся Кевин де Брёйне, Мохамед Салах, Виргил ван Дейк, Алиссон, Рафаэль Варан, Каземиро, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Андреас Перейра.

Ранее известный в прошлом футболист Мидо заявил, что Мохамед Салах уже подписал контракт, по которому он будет играть в Саудовской Аравии в следующем сезоне.

Как известно, в Саудовской Аравии играет Криштиану Роналду.