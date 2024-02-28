​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в следующем сезоне будет играть в Саудовской Аравии. Об этом сообщил известный в прошлом египетский футболист Мидо. По его информации, 31-летний футболист даже уже подписал контракт.

«Контракт Мохамеда Салаха в Саудовской лиге на следующий сезон подписан», - написал Мидо в социальных сетях.

В сезоне 2023/2024 Салах провёл за «Ливерпуль» 28 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 19 голов и 10 результативных передач на партнёров.

Стоит сказать, что слухи активно связывали Салаха с переездом в Саудовскую Аравию ещё прошлым летом.