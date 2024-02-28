Макаллистер высказался об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Хавбек «Ливерпуля» Алексис Макаллистер высказался о скором уходе главного тренера Юргена Клоппа из команды. Немецкий специалист покинет мерсисайдцев по завершении нынешнего сезона.

«Клопп провел в этом клубе много лет, я желаю ему всего самого хорошего. Новость об уходе Юргена мотивировала команду, мы должны сделать это событие особенным. Расставание с ним должно быть приятным», - передает слова аргентинского полузащитника Tyc Sports.

Клопп занимает пост главного тренера мерсисайдского коллектива с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста «Ливерпуль» выигрывал АПЛ и Лигу чемпионов.