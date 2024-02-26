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Экс-звезда «Манчестер Юнайтед» раздаст автографы перед матчем сборных России и Сербии

26 Февраля 2024 • 21:04 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич поучаствует в автограф-сессии, которая пройдёт перед товарищеским матчем сборных России и Сербии 21 марта. Об этом в телеграм-канале сообщает инсайдер Иван Карпов.

Помимо Видича, РФС постарается провести на матч и других игроков. Например, бывшего полузащитника московского ЦСКА и «Ювентуса» Милоша Красича. Но футболистами мероприятие не ограничится: также в сессии поучаствуют актёр Милош Бикович и режиссёр Эмир Кустурица.

«РФС постарается привезти на встречу с болельщиками: Красича, Видича, Коромана, Пьяновича, Лазовича + актера Биковича и режиссера Кустурицу», - пишет Карпов.

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Сборная России Милош Красич Сборная Сербии Неманья Видич Милош Бикович ещё теги
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21:04 · Англия. Премьер-лига
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