«Ливерпуль» может заменить Салаха экс-футболистом «Реала»

Атакующий полузащитник сборной Японии и «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах The Sun.

Как стало известно британским журналистам, в подписании японского футболиста заинтересован «Ливерпуль». В мерсисайдском гранде считают, что Такефуса способен заменить в атаке нападающего Мохамеда Салаха. Египтянин с большой долей вероятности покинет «красных» по окончании сезона-2023/2024.

Сумма возможного трансфера Кубо в «Ливерпуль» может составить около 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании японец сыграл 21 встречу, забил семь мячей и отдал три ассиста.