​«Вулверхэмптон» повесил огромный ценник на Нету, который интересен грандам

Атакующий полузащитник «Вулверхэмптона» Педру Нету интересен более статусным клубам, в том числе «Арсеналу» и «Ливерпулю». При этом «волки» хотят хорошо заработать на трансфере этого футболиста. Согласно информации The Athletic, «Вулвз» рассчитывают выручить за Нету около 80 миллионов фунтов (93,4 миллиона евро).

В сезоне 2023/2024 Педру Нету провёл 19 официальных матчей. В них 23-летний португалец записал на свой счёт три гола и одиннадцать результативных передач на партнёров.

Добавим, что за «Вулверхэмптон» Нету выступает с лета 2019 года после трансфера из «Лацио».