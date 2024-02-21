Сульшер выбрал три трансфера для «Баварии»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер является одним из кандидатов на пост рулевого мюнхенской «Баварии».

Как стало известно журналистам The Sun, в случае назначения норвежца ряды немецкого гранда могут пополнить сразу несколько игроков, с которыми он работал в стане «красных дьяволов». Речь идет о защитниках Гарри Магуайре и Аароне Уан-Биссаке, а также голкипере Давиде де Хеа.

«Бавария» может отправить в отставку нынешнего главного тренера команды Томаса Тухеля. Специалиста уволят, если мюнхенцы потерпят поражение в ближайшем матче Бундеслиги против «РБ Лейпцига».