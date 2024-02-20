Лондонский «Вест Хэм» считается новым претендентом на звезду атаки «Сандерленда» Джека Кларка. Новостью делится британский Football Insider.

По информации источника, также на молодого футболиста претендуют «Саутгемптон» из Чемпионшипа, который близок к возвращению в Премьер-лигу и «Кристал Пэлас», ещё один клуб АПЛ. «Чёрные коты» готовы продать своего игрока за сумму около 24 млн евро (или 20 млн фунтов). Отмечается, что зимой «молотки» уже пытались подписать игрока за 18 млн евро, но это боссов «Сандерленда» не устроило.

Кларку 23 года, в этом сезоне за «Сандерленд» он оформил уже 15 забитых голов, также на его счету четыре голевые передачи.