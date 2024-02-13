«Ливерпуль» выбрал замену Салаху

Атакующий полузащитник «Вулверхэмптона» Педру Нету попал в сферу интересов «Ливерпуля». Об этом рапортуют журналисты Caughtoffside.

Как стало известно источнику, руководство «волков» готово расстаться с португальским футболистом в летнее трансферное окно. На переходе Нету «Вулверхэмптон» собирается заработать 70 миллионов евро. «Ливерпуль», в свою очередь, рассматривает Педру в качестве замены египтянину Мохамеду Салаху.

В текущем сезоне Нету провел 18 поединков за «волков». На счету португальского вингера три забитых мяча и десять результативных передач. Трудовое соглашение игрока рассчитано до 2027 года.