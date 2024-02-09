​Гвардиола выбрал новичка для «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» изучает трансферный рынок в поиске игроков, которые могли бы усилить состав команды. Как сообщает TodoFichajes, на радаре «горожан» находится Такефуса Кубо из «Реал Сосьедада».

По данным источника, видеть 22-летнего японца в своей команде хочет главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. При этом «горожанам» придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией. Интерес к Кубо проявляют многие клубы, в том числе «Реал», которому принадлежат 50% финансовых прав на игрока.

Отмечается, что выкупить Кубо у «Реал Сосьедада» можно будет за 60 миллионов евро.