Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о своем любимом партнере по атаке в стане «красных дьяволов».

«Это Карлос Тевес. Мне очень нравилось взаимодействовать с ним. Мы отлично дополняли друг друга. С ним мы могли меняться позициями на поле. Когда у нас забирали мяч, мы становились похожи на двух быков, пытающихся вернуть его. Он был тем партнером по атаке, с которым мне больше всего нравилось играть», - передает слова англичанина Sport Bible.

Напомним, что Руни защищал цвета манкунианского гранда с 2004 по 2017 года. За сборную Англии нападающий провел 120 поединков и отметился 53 забитыми мячами.