Тен Хаг высказался о провале Маунта в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре полузащитника команды Мэйсона Маунта.

«Маунт все еще борется с травмой, которую получил в начале сезона. Он вернулся, но затем снова получил повреждение. Это очень огорчило его, я ему сочувствую. Я возлагал на этого парня большие надежды. Сейчас для него важно набрать оптимальную форму и двигаться вперед. Надеюсь, во второй половине сезона он заслужит место в основе команды», - передает слова нидерландского тренера пресс-служба клуба.

«Красные дьяволы» приобрели Маунта у лондонского «Челси» за 65 миллионов евро. В этом сезоне хавбек провел 12 матчей и сделал голевую передачу.