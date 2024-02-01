«Челси» хочет купить защитника «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Норди Мукиэле может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно сведениям журналистов Get German Football News, заинтересованность в услугах футболиста проявляет лондонский «Челси».

«Пенсионеры» обеспокоены травматичностью Риса Джеймса и хотят усилить оборонительную линию. Мукиэле является приоритетной целью лондонского топ-клуба.

Норди защищает цвета парижского коллектива с 2022 года. В текущем сезоне футболист поучаствовал в 11 поединках за «ПСЖ», отметившись одной голевой передачей. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро. Его контракт истекает в июне 2027 года.