Экс-игрок «Ливерпуля»: Хаби Алонсо готов заменить Клоппа

Экс-игрок «Ливерпуля» Джон Олдридж высказался о возможном назначении испанского специалиста Хаби Алонсо на пост главного тренера мерсисайдского гранда.

«Алонсо покорил Европу своей работой в Германии. Хаби показывает невероятный уровень в «Байере». Готов ли он возглавить «Ливерпуль»? Думаю, ему это интересно. 100 процентов. Однако не мне об этом судить», - передает слова Олдриджа портал Liverpool Echo.

Напомним, что по завершении нынешнего сезона пост главного тренера «Ливерпуля» покинет немецкий специалист Юрген Клопп. Алонсо возглавляет «Байер» с 2022 года.