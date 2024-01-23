«Наполи» может усилиться игроком сборной Бельгии

Леандер Дендонкер, полузащитник «Астон Виллы» и национальной сборной Бельгии может усилить «Наполи». Об этом пишет Давид Орнштейн в своей соцсети.

Как пишет Орнштейн, действующий чемпион Италии договорился с «вилланами» о том, что арендует Дендонкера – пока что до конца текущего сезона. Потом возможен и выкуп игрока, если у «адзурри», конечно, возникнет такое желание.

Да и сам бельгиец явно не против такого шага в карьере, ведь в этом сезоне у него 15 матчей во всех официальных турнирах и в стане «Астон Виллы» он не является игроком основы.

В «Астон Вилле» Дендонкер находится с лета 2020 года.