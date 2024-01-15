Рис Джеймс опубликовал позитивную фотографию

Травмированный защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс поделился позитивным контентом в своей соцсети. Так, Джеймс опубликовал фото из тренажёрного зала, которое подписал словами, что идёт на поправку, а также пожелал всем всего наилучшего.

Ранее врач-хирург Лассе Лемпайнен рассказал, что к грядущему чемпионату Европы по футболу у Джеймса есть все шансы подойти в наилучшей форме. Напомним, что травмировался в очередной раз молодой правый защитник лондонцев в матче против «Эвертона» в рамках АПЛ, что прошёл в декабре прошлого года (0:2).