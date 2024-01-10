Клопп высказался о смерти Беккенбауэра

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал печальную новость о смерти легенды немецкого футбола Франца Беккенбауэра. Бывший защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» скончался в понедельник, 8 января, в возрасте 78 лет.

«Это был очень печальный день. Выражаю свои соболезнования семье и близким Беккенбауэра. Франц был важной частью моей жизни. Он был фантастическим человеком и лучшим футболистом в истории Германии», - передает слова специалиста пресс-служба английского топ-клуба.

Беккенбауэр становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Германии. Он дважды выигрывал «Золотой мяч».

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