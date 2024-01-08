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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Ван Дейк выглядел как дерьмо»

08 Января 2024 • 13:34 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ведущем защитнике команды Виргиле ван Дейке. Нидерландец из-за болезни не принимал участия в кубковом матче против лондонского «Арсенала» (2:0).

«Для ван Дейка трудно выглядеть как дерьмо. Однако он смотрелся именно так, поэтому мы решили отправить его домой. Надеюсь, наша победе придаст ему сил», - передает слова немецкого специалиста таблоид Daily Mail.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 32-летний защитник провел 18 поединков. Ван Дейк отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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Ливерпуль Юрген Клопп Виргил Ван Дейк ещё теги
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