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​Почеттино высказался о состоянии травмированных игроков «Челси»

05 Января 2024 • 19:42 Комментировать

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу некоторых травмированных игроков команды.

«Чилуэлл и Чуквуэмека пропустят завтрашний матч. Посмотрим, восстановятся ли они к следующим матчам – к «Мидлсбро» или «Фулхэму». Мы довольны тем, как они прогрессируют.

Лавия восстанавливается. Не знаю, когда он вернётся – во время игры с «Кристал Пэлас» у него возникла проблем с квадрицепсом. Бадьяшиль, думаю, будет доступен на следующей неделе», - сказал Почеттино журналистам.

Ближайший матч «Челси» проведёт в субботу, 6 января, - против «Престон Норт Энд» в Кубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Бен Чилуэлл Бенуа Бадьяшиль Карни Чуквуэмека Ромео Лавия ещё теги
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