​Почеттино высказался о состоянии травмированных игроков «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу некоторых травмированных игроков команды.

«Чилуэлл и Чуквуэмека пропустят завтрашний матч. Посмотрим, восстановятся ли они к следующим матчам – к «Мидлсбро» или «Фулхэму». Мы довольны тем, как они прогрессируют.

Лавия восстанавливается. Не знаю, когда он вернётся – во время игры с «Кристал Пэлас» у него возникла проблем с квадрицепсом. Бадьяшиль, думаю, будет доступен на следующей неделе», - сказал Почеттино журналистам.

Ближайший матч «Челси» проведёт в субботу, 6 января, - против «Престон Норт Энд» в Кубке Англии.