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​Бекер сыграл свой 250-й матч за «Ливерпуль»

02 Января 2024 • 21:33 Комментировать

В очередном, двадцатом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал дома «Ньюкасл», и, победив со счетом 4:2, укрепил свое лидерство в турнирной таблице чемпионата.

Эта удачная игра стала юбилейной, 250-й в карьере бразильского голкипера Алиссона Бекера за «Ливерпуль». Он был приобретен клубом в 2018 году, сразу после удачного выступления его предыдущего клуба, римской «Ромы», в Лиге чемпионов.

Трансфер Бекера обошелся в 66,8 миллионов фунтов стерлингов, однако это было необходимо после того, как «Ливерпуль», в свою очередь, проиграл финал Лиги чемпионов именно из-за проблемы с вратарями.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алиссон Бекер
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