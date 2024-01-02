​Бекер сыграл свой 250-й матч за «Ливерпуль»

В очередном, двадцатом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал дома «Ньюкасл», и, победив со счетом 4:2, укрепил свое лидерство в турнирной таблице чемпионата.

Эта удачная игра стала юбилейной, 250-й в карьере бразильского голкипера Алиссона Бекера за «Ливерпуль». Он был приобретен клубом в 2018 году, сразу после удачного выступления его предыдущего клуба, римской «Ромы», в Лиге чемпионов.

Трансфер Бекера обошелся в 66,8 миллионов фунтов стерлингов, однако это было необходимо после того, как «Ливерпуль», в свою очередь, проиграл финал Лиги чемпионов именно из-за проблемы с вратарями.