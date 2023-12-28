«Челси» выбирает усиление из пяти игроков - среди них Лаутаро и Осимхен

Руководство лондонского «Челси» строит планы на предстоящее трансферное окно. Как сообщает 90min, «пенсионеры» намерены усилить сразу несколько позиций в январе.

Столичный клуб хочет приобрести защитника бирмингеской «Астон Виллы» Мэтти Кэша. В нем «Челси» видит альтернативу Рису Джеймсу.

В качестве усиления в атакующую линию лондонцы рассматривают двух форвардов. Речь идет о Викторе Осимхене («Наполи») и Лаутаро Мартинесе («Интер»).

Кроме того, «Челси» подыскивает нового голкипера. В трансферном шорт-листе «пенсионеров» фигурируют Георгий Мамардашвили («Валенсия») и Унай Симон («Атлетик»).