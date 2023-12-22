«Арсенал» назвал условие продажи Нкетиа

В лондонском «Арсенале» определились с позицией по нападающему Эдди Нкетиа. Как сообщает инсайдер Руди Галетти, «канониры» не собираются расставаться с форвардом, несмотря на интерес к нему европейских клубов.

Однако позиция англичан может измениться в противоположную сторону. Руководство «Арсенала» будет готово расстаться с футболистом, если за него заплатят большие деньги. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Нкетиа в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Эдди провел 16 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.