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«Манчестер Сити» узнал соперника по полуфиналу Клубного чемпионата мира

15 Декабря 2023 • 19:57 Комментировать

«Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в полуфинале Клубного чемпионата мира встретится с японским клубом «Урава Ред».

Вечером пятницы действующий победитель Лиги чемпионов АФК встречался с победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ, мексиканским «Леоном» и одержал минимальную победу. Единственный гол встречи на 78-й минуте оформил Алекс Схалк.

Матч с японской командой станет для «горожан» первым на турнире. В параллельном полуфинале бразильский «Флуминенсе» сыграет с победителем пары «Аль-Ахли» (Каир) - «Аль-Иттихад» (Джидда). Матч между ближневосточными соперниками также состоится сегодня, 15 декабря.

Протокол игры  
Леон 0:1 Урава Ред
    78' Схалк Алекс (0:1)
Кота Родольфо Баррейру Джейн Фриас Адонис Тесильо Вильям   84' Морено Иван   87' (Рамирес Хосе Давид (   87') Родригрес Освальдо   83' (Фернандес Омар (   83') Мена Анхель   83' (Лопес Нико (   83') Ромеро Лукас Даниэль Амбрис Фидель   83' (Элиас Эрнандез (   83') Альварадо Хосе   90' (Сантос Себастьян (   90') Виньяс Федерико
Запасные: Санчес Борха Вилья Оскар Беллон Пол Бланко Альфонсо Рубио Брайан Гарсия Оскар Ребольяр Хосе Родригес
Нисикава Сусаку Сэкинэ Такахиро   64' (Огивара Такуя (   64') Шольц Александр Хейбротен Мариус Акимото Такахиро   81' (Сакаи Хироки (   81') Ито Ацуки   73' (Схалк Алекс (   73') Ивао Кэн Окубо Томоаки   73' (Накацзима Шоя (   73') Ясуи Кайто Коидзуми Ёшио Канте Хосе
Запасные: Ёсида Сюн Линссен Брайан Сибато Каи Иванами Такуя Ниэкава Аюми Паня Эканит Короки Синдзо Охата Аюму
15 декабря. Стадион "Стадион принца Абдаллы Аль-Фейсала".

 

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Манчестер Сити Клубный Чемпионат Мира Урава Ред ещё теги
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