«Манчестер Сити» узнал соперника по полуфиналу Клубного чемпионата мира

«Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в полуфинале Клубного чемпионата мира встретится с японским клубом «Урава Ред».

Вечером пятницы действующий победитель Лиги чемпионов АФК встречался с победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ, мексиканским «Леоном» и одержал минимальную победу. Единственный гол встречи на 78-й минуте оформил Алекс Схалк.

Матч с японской командой станет для «горожан» первым на турнире. В параллельном полуфинале бразильский «Флуминенсе» сыграет с победителем пары «Аль-Ахли» (Каир) - «Аль-Иттихад» (Джидда). Матч между ближневосточными соперниками также состоится сегодня, 15 декабря.