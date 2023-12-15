«Манчестер Сити» узнал соперника по полуфиналу Клубного чемпионата мира

«Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в полуфинале Клубного чемпионата мира встретится с японским клубом «Урава Ред».
Вечером пятницы действующий победитель Лиги чемпионов АФК встречался с победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ, мексиканским «Леоном» и одержал минимальную победу. Единственный гол встречи на 78-й минуте оформил Алекс Схалк.
Матч с японской командой станет для «горожан» первым на турнире. В параллельном полуфинале бразильский «Флуминенсе» сыграет с победителем пары «Аль-Ахли» (Каир) - «Аль-Иттихад» (Джидда). Матч между ближневосточными соперниками также состоится сегодня, 15 декабря.
Протокол игры
|78' Схалк Алекс (0:1)
Кота Родольфо • Баррейру Джейн • Фриас Адонис • Тесильо Вильям • 84'Морено Иван 87' ( Рамирес Хосе Давид ( 87') • Родригрес Освальдо 83' ( Фернандес Омар ( 83') • Мена Анхель 83' ( Лопес Нико ( 83') • Ромеро Лукас Даниэль • Амбрис Фидель 83' ( Элиас Эрнандез ( 83') • Альварадо Хосе 90' ( Сантос Себастьян ( 90') • Виньяс Федерико
Запасные: Санчес Борха • Вилья Оскар • Беллон Пол • Бланко Альфонсо • Рубио Брайан • Гарсия Оскар • Ребольяр Хосе Родригес
Нисикава Сусаку • Сэкинэ Такахиро 64' ( Огивара Такуя ( 64') • Шольц Александр • Хейбротен Мариус • Акимото Такахиро 81' ( Сакаи Хироки ( 81') • Ито Ацуки 73' ( Схалк Алекс ( 73') • Ивао Кэн • Окубо Томоаки 73' ( Накацзима Шоя ( 73') • Ясуи Кайто • Коидзуми Ёшио • Канте Хосе
Запасные: Ёсида Сюн • Линссен Брайан • Сибато Каи • Иванами Такуя • Ниэкава Аюми • Паня Эканит • Короки Синдзо • Охата Аюму
15 декабря. Стадион "Стадион принца Абдаллы Аль-Фейсала".
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