​«Астон Вилла» нашла усиление в Ла Лиге

Трансферное окно не за горами, и европейские клубы уже вовсю работают над возможностями усиления своих составов. Так, например, «Астон Вилла» нацелилась на форварда Иньяки Уильямса из «Атлетика» (Бильбао). Как сообщает Football Insider, в Бирмингеме сейчас рассматривают вариант с подписанием этого футболиста в январе.

Иньяки Уильямс проводит в «Атлетике» всю свою карьеру. В 395 матчах за команду нападающий забил 91 гол и отдал 55 результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 29-летнего Уильямса в 25 миллионов евро.