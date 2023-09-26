В списке лучших вратарей века один – из «Барселоны», другой – из «Реала», и это не Тер Штеген, и не Куртуа

Английский авторитетный портал FourFourTwo составил рейтинг лучших вратарей века. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» представляет топ-10 голкиперов по версии англичан.

FourFourTwo включил в список голкиперов «Барселоны» и «Реала», однако это не Марк Андре тер Штеген, и не Тибо Куртуа. Вот так выглядит рейтинг:

10. Уго Льорис

36-летний вратарь сборной Франции защищает цвета «Тоттенхэма», в котором провёл большую часть карьеры. Главными достижениями футболиста стали выход в финал Лиги чемпионов в 2019 году и победа на чемпионате мира 2018 года.

9. Жулио Сезар

Бразильский вратарь, который на протяжении десятилетия был незаменим в сборной. Сейчас ему 44 года, вратарь завершил карьеру в 2018 году во «Фламенго». Прежде всего Сезар запомнился выступлением в «Интере», где в 2010 году выиграл требл после того, как выбил из Лиги чемпионов «Барселону» Пепа Гвардиолы и Лионеля Месси.

8. Давид Де Хеа

Тот факт, что английский портал включил 32-летнего вратаря в топ-10, означает, что бывший вратарь «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» имеет вес в Английской премьер-лиге. Притом что в свои годы вратарь находится без клуба и никогда уже не заиграет в сборной Испании.

7. Виктор Вальдес

41-летний вратарь, будучи игроком великой во всех смыслах команды, в своё время так и не стал первым номером в сборной Испании, поскольку талант Икера Касильяса («Реал») ни на миг не давал усомниться в его выборе. Закончил карьеру Вальдес в 2017 году

6. Оливер Кан

Оливер Кан – одна из легенд немецкой школы вратарей, представленной на протяжении десятилетий Тони Туреком, Хансом Тилковски, Зеппом Майером, Харальдом Шумахером, Бодо Иллгнером, Андреасом Кепке, а теперь и Мануэлем Нойером и Тер Штегеном. Победитель всех турниров с «Баварией» и признан самым ценным игроком чемпионата мира 2002 года, на котором Германия заняла второе место.

5. Мануэль Нойер

Мануэлю Нойеру сейчас 37 лет, он всё ещё восстанавливается после серьёзной травмы, которую получил, катаясь на лыжах, но отказывается уходить как из «Баварии», так и из сборной Германии, с которой он выигрывал всё. Своей игрой ногами Нойер задал новый стиль игры вратарей, который сейчас используется и в РПЛ. В 2014 году вратарь стал чемпионом мира.

4. Петр Чех

Бывший голкипер сборной Чехии, вышедший на пенсию в 2019 году, которому сейчас 41 год, является легендой «Челси» и Премьер-лиги, куда он попал в 2004 году, чтобы стать лучшим вратарём своего чемпионата с непобедимыми рекордами. После столкновения со Стивеном Хантом во время матча в 2006 году он всю оставшуюся карьеру играл в защитном шлеме, который со временем стал имиджем, укрепившим его харизму великого вратаря.

3. Эдвин ван дер Сар

При составлении этого рейтинга издания с Британских островов, как видно, дополнительная ценность – это игра и успех в Премьер-лиге. В целом очевидно, что Эдвин ван де Сар был частью великой истории вратарей с последнего десятилетия XX века до второго десятилетия XXI века – сначала как победитель Лиги чемпионов за «Аякс» (1995) и на финише за «Манчестер Юнайтед» (2008). 52-летний нидерландский вратарь завершил свою футбольную карьеру в 2011 году.

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2. Икер Касильяс

Поскольку он дебютировал в 18-летнем возрасте за «Реал Мадрид», воспользовавшись травмой Бодо Ильгнера, Икер Касильяс (42 года) стал игроком основы «Реала» и сборной Испании. На протяжении всей своей карьеры он был вратарём «с крыльями», особенно проявлявшимся в самые важные дни, как с «Реалом», выигравшим три Лиги чемпионов, так и с командой Испании, с которой он выиграл два Еврокубка и чемпионат мира 2010 года. Сердечный приступ во время выступления за «Порту» заставил его завершить карьеру в 2020 году.

1. Джанлуиджи Буффон

Благодаря футбольному долголетию его путь в футболе напоминает след другой легенды итальянского футбола – Дино Дзоффа, исторического игрока «Ювентуса» и итальянской команды, выигравшей чемпионат мира в 1982 году. Буффон покинул футбол в 2022 году в возрасте 45 лет, после очень долгой карьеры, которую он провёл в «Ювентусе», после блестящего старта и финиша в «Парме». Ему не удалось выиграть Лигу чемпионов, несмотря на то, что он сыграл в трёх финалах, но он был великим вратарём чемпионата мира 2006 года.