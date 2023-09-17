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​Крауч вступился за Магуайра

17 Сентября 2023 • 03:29 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр - излюбленный объект критики со стороны журналистов. Но иногда за него вступаются - например, бывший нападающий английской сборной Питер Крауч, который считает, что Магуайр достойно справляется с критикой и ведет себя как профессионал.

- Я считаю, что Гарри достойно справляется с критикой в свой адрес. Он мог бы жаловаться, но не делает этого. Несмотря на то, что его стали редко выпускать на поле, на что он мог бы посетовать, он ведет себя как профессионал, - цитирует слова Питера Крауча итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Питер Крауч Гарри Магуайр
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