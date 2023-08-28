«Эвертон» нацелился на игрока «Боруссии»

Швейцарский защитник Нико Эльведи, который выступает в немецкой Бундеслиге за гладбахскую «Боруссию», имеет вариант трудоустройства в чемпионате Англии. Об этом стало известно журналисту Джанлуке ди Марцио.

По данным инсайдера, в подписании 26-летнего игрока заинтересован «Эвертон». Мерсисайдцы вступили в переговоры с «Боруссией» по трансферу Эльведи. Помимо «ирисок», в подписании швейцарца заинтересован «Вулверхэмптон».

В минувшем сезоне Нико сыграл 34 поединка и отметился тремя забитыми мячами. Трансферный ценник футболиста составляет 18 миллионов евро.