Мойес оценил трансфер Альвареса в «Вест Хэм»

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о трансфере мексиканского полузащитника Эдсона Альвареса.

«Мы рады, что Альварес присоединился к нашей команде. Этим летом мы хорошо поработали на трансферном рынке. Всегда радует, когда получается усилиться хорошим игроком. Надеюсь, мы сможем подписать еще нескольких футболистов», - приводит слова специалиста пресс-служба «молотобойцев».

Контракт 25-летнего футболиста с «Вест Хэмом» рассчитан до середины 2028 года. За лондонцев он будет выступать под 19-м номером.

Команда Мойеса стартует в АПЛ гостевым матчем против «Борнмута» 12 августа.