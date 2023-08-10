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​«Аякс» раскрыл сумму трансфера Альвареса в «Вест Хэм» официально

10 Августа 2023 • 14:38 Комментировать

В четверг «Вест Хэм» объявил о том, что состав команды пополнил полузащитник Эдсон Альварес. Лондонский клуб не стал раскрывать условия сделки, а вот «Аякс» по обыкновению сделал это. На официальном сайте амстердамского клуба сказано, что за трансфер Альвареса «молотобойцы» заплатят 38 миллионов евро. За счёт бонусов сумма может вырасти до 41 миллиона евро.

За «Аякс» Эдсон Альварес выступал на протяжении четырёх лет. За это время мексиканец провёл 147 официальных матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.

В первом туре АПЛ «Вест Хэм» 12 августа сыграет против «Борнмута» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Вест Хэм Эдсон Альварес трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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