​Онана пропустил на «Олд Траффорд» почти с центра поля

В рамках подготовки к новому сезону «Манчестер Юнайтед» и «Ланс» проводят товарищеский матч на «Олд Траффорд». Команда из Франции смогла открыть счёт в средине первого тайма. Автором гол стал Флориан Сотока, который отважился на удар из пределов центрального круга. Для игрока «Ланса» всё сложилось удачно – вратарь «красных дьяволов» Андре Онана был переброшен, и мяч влетел в сетку.

Стоит сказать, что Онана перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» в текущее трансферное окно.

Первый официальный матч сезона «Манчестер Юнайтед» проведёт 14 августа – против «Вулверхэмптона».