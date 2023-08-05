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​Онана пропустил на «Олд Траффорд» почти с центра поля

05 Августа 2023 • 15:29 Комментировать (1)

В рамках подготовки к новому сезону «Манчестер Юнайтед» и «Ланс» проводят товарищеский матч на «Олд Траффорд». Команда из Франции смогла открыть счёт в средине первого тайма. Автором гол стал Флориан Сотока, который отважился на удар из пределов центрального круга. Для игрока «Ланса» всё сложилось удачно – вратарь «красных дьяволов» Андре Онана был переброшен, и мяч влетел в сетку.

Стоит сказать, что Онана перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» в текущее трансферное окно.

Первый официальный матч сезона «Манчестер Юнайтед» проведёт 14 августа – против «Вулверхэмптона».

Следить за игрой между «Манчестер Юнайтед» и «Лансом» можно в текстовой трансляции
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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Манчестер Юнайтед Андре Онана
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Августа 2023 в 15:35
Ой, На-на..
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