«Вест Хэм» предложил за Альвареса чуть более 30 миллионов евро, но «Аякс» хочет больше

Лондонский «Вест Хэм» сделал первое предложение по трансферу полузащитника Эдсона Альвареса из амстердамского «Аякса». Как сообщает De Telegraaf, «молотобойцы» предложили за мексиканского опорника чуть более 30 миллионов евро.

Источник отмечает, что «Аякс» уже отклонил первое предложение «Вест Хэма», выдвинув встречные условия. Амстердамская команда требует за Альвареса 40 миллионов евро. Эдсон ранее согласовал с «Вест Хэмом» условия контракта.

Мексиканец ранее также был связан с такими клубами, как дортмундская «Боруссия», мюнхенская «Бавария» и лондонский «Челси».