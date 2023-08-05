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«Вест Хэм» стремится завершить трансфер Альвареса в ближайшие дни слухи

05 Августа 2023 • 00:30 Комментировать

Мексиканский футболист «Аякса» Эдсон Альварес близок к переходу в английский «Вест Хэм».

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил договорённость между сторонами. А журналист Якоб Стейнберг сообщает, что «молотобойцы» надеются заключить сделку по хавбеку в ближайшие несколько дней. Сообщается, что спешка в переговорах с Альваресом связана с тем, что победители Лиги конференций по-прежнему не хотят платить более 30 миллионов фунтов стерлингов за Джеймса Уорд-Прауса из «Саутгемптона».

Напомним, что интерес к Эдсону также проявляли мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Челси». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего полузащитника в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Вест Хэм Эдсон Альварес трансферы футбола - лето 2023
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