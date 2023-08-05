Мексиканский футболист «Аякса» Эдсон Альварес близок к переходу в английский «Вест Хэм».

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил договорённость между сторонами. А журналист Якоб Стейнберг сообщает, что «молотобойцы» надеются заключить сделку по хавбеку в ближайшие несколько дней. Сообщается, что спешка в переговорах с Альваресом связана с тем, что победители Лиги конференций по-прежнему не хотят платить более 30 миллионов фунтов стерлингов за Джеймса Уорд-Прауса из «Саутгемптона».

Напомним, что интерес к Эдсону также проявляли мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Челси». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего полузащитника в 35 миллионов евро.