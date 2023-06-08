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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Беллингем отказал пяти топ-клубам АПЛ

08 Июня 2023 • 19:30 Комментировать

Джуд Беллингем переходит в «Реал» - дортмундская «Боруссия» уже объявляла о договорённости по трансферу 19-летнего полузащитника за 103 миллиона евро (ещё примерно 30% от этой суммы заложены в сделку между клубами как бонусы).

Как сообщает в социальных сетях журналист Хосе Луис Санчес, Беллингем отказал пяти топ-клубам Английской премьер-лиги. В этом списке находятся «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что «Манчестер Сити» предлагал Беллингему огромную зарплату – почти вдвое больше, чем игроку предложил «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
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