«Лестер» требует 55 миллионов евро за Мэддисона

«Лестер» не намерен делать большую скидку на своего полузащитника Джеймса Мэддисона, несмотря на вылет в Чемпионшип. По информации от The Telegraph, «лисы» отпустят англичанина только за 55 миллионов евро.

Напомним, наиболее конкретный интерес к Мэддисону в последнее время проявлял «Ньюкасл», но ещё неизвестно, согласится ли команда Эдди Хау платить 55 миллионов евро за игрока, чей клуб недавно потерпел понижение в классе. В клубе могут посчитать цену завышенной и отказаться от сделки.

В прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги Мэддисон записал на свой актив 10 голов и 9 результативных передач.