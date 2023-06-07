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«Бавария» сохраняет интерес к Кейну, но у клуба есть ещё два варианта

07 Июня 2023 • 12:11 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» по-прежнему хочет пригласить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, у которого остаётся год по контракту с нынешним клубом. Инсайдер Рафаэль Хонингштейн сообщает, что в стане «красной машины» до сих пор не исключают трансфер англичанина, который пока предпочитает остаться на родине в случае ухода из «Тоттенхэма».

Трансфер Кейна оценивается в сумму около 100 миллионов евро. Источник отмечает, что помимо англичанина в шорт-листе «Баварии» также есть такие футболисты, как Душан Влахович из туринского «Ювентуса» и Рандаль Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта».

Напомним, к Кейну также проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Бавария Айнтрахт Франкфурт Гарри Кейн Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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