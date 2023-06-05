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«Челси» переключился на Кайседо после проигранной борьбы за Угарте

05 Июня 2023 • 09:55 Комментировать

Лондонский «Челси» вернулся к кандидатуре полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. По информации от Football London, «пенсионеры» переключились на эквадорца после того, как проиграли борьбу за хавбека лиссабонского «Спортинга» Мануэля Угарте.

Кайседо будет стоить потенциальным покупателям в районе 80 миллионов евро. Игрока в январе хотел подписать лондонский «Арсенал», но «канониры» так и не смогли заключить сделку посреди сезона.

Напомним, «Челси» был близок к трансферу Угарте, но «ПСЖ» в итоге предложил «Спортингу» больше денег и пообещал самому игроку зарплату в размере 10 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023 Мануэль Угарте
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