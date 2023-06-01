Тен Хаг назвал причину гегемонии «Баварии» в Бундеслиге

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о гегемонии мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге.

«В чем причина гегемонии «Баварии» в Германии? Все просто, мюнхенцы всегда верят в свою победу. Для них нет ничего важнее команды. Это стойкий коллектив, который умеет преодолевать трудности и сражается до конца», - передает слова нидерландского специалиста инсайдер Генри Винтер.

В сезоне-2022/2023 «Бавария» выиграла очередной чемпионский титул, опередив дортмундскую «Боруссию» в последнем туре. Этот трофей стал для подопечных Томаса Тухеля 11-м подряд.