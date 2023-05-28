«Тоттенхэм» впервые за 14 лет не выступит в еврокубках

В последнем туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» разгромил «Лидс» на выезде со счётом 4:1. Лондонцы показали хороший результат, но не смогли пробиться в еврокубки, ведь «Астон Вилла» свой матч 38-го тура тоже выиграла. Именно команда из Бирмингема будет представлять Англию в Лиге конференций.

«Тоттенхэм» не смог квалифицироваться в еврокубки впервые за 14 лет. В последний раз лондонцы пропускали турниры УЕФА в сезоне 2009/2010. Тогда «шпоры» не получили билет в еврокубки, ведь в чемпионате Англии сезона 2008/2009 они заняли лишь восьмое место. Спустя 14 лет история повторилась.