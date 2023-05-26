«Челси» и «Ливерпуль» нацелились на бельгийского полузащитника

Полузащитник Ромео Лавиа, который принадлежит «Саутгемптону», находится в сфере интересов двух топ-клубов Английской премьер-лиги, об этом рапортуют журналисты The Times.

По данным источника, в услугах 19-летнего исполнителя заинтересованы лондонский «Челси» и «Ливерпуль». «Саутгемптон» готов расстаться с 19-летним бельгийцем, если за него предложат порядка 45 миллионов евро.

Лавиа пополнил ряды «святых» летом прошлого года, перебравшись из «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги бельгиец провел 28 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и получил девять желтых карточек.