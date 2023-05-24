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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У Лукаку появился неожиданный вариант в АПЛ

24 Мая 2023 • 12:02 Комментировать

Будущее нападающего Ромелу Лукаку остаётся неопределённым. В настоящий момент бельгиец выступает в аренде за «Интер», а права на него принадлежат «Челси».

У Лукаку появился весьма неожиданный вариант продолжения карьеры в Премьер-лиге Англии. По данным Fichajes, интерес к 30-летнему фактурному форварду проявляет «Астон Вилла». Отмечается, что Лукаку находится в списке трансферных целей, который составил рулевой бирмингемской команды Унаи Эмери.

В сезоне 2022/2023 Ромелу Лукаку провёл за «Интер» 33 матча, в которых забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Специалисты портала transfermarkt оценивают бельгийца в 40 миллионов евро.

Лукаку готов пойти на сокращение зарплаты ради «Интера»

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