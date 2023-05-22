Лукаку готов пойти на сокращение зарплаты ради «Интера»

Нападающий Ромелу Лукаку хочет продолжить выступления за «Интер». Ради этого 30-летний нападающий готов пойти на сокращение заработной платы. Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что полноценный трансфер Лукаку из «Челси» в «Интер» (сейчас игрок выступает в Италии на правах аренды) будет непростым из-за финансового положения миланского клуба. Однако возвращаться в Лондон фактурный бельгиец не планирует.

Ранее о желании Лукаку остаться в «Интере» рассказывал генеральный директор клуба Джузеппе Маротта.

В сезоне 2022/2023 Ромелу Лукаку провёл 33 матча, в которых забил 13 голов.