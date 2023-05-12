Силва может уйти из «Челси»

Опытный бразильский защитник Тьяго Силва может покинуть лондонский «Челси» за год до завершения трудового соглашения с клубом.

Согласно информации Globo Esporte, 38-летний футболист рассматривает вариант возвращения на родину. Игрок может заключить соглашение с «Флуминенсе».

Стоит отметить, что Тьяго является воспитанником «Флуминенсе». Он выступал за молодежку этого клуба с 1995 по 2000 год.

В составе «Челси» Силва играет с 2020 года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги защитник провел 24 поединка, в которых отметился двумя результативными передачами и одной желтой карточкой.