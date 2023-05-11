«Реал» может купить звёздного бразильского нападающего

Нападающий сборной Бразилии и лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон может перебраться грядущим летом в испанский чемпионат. Согласно сведениям Fichajes, в услугах южноамериканского форварда заинтересован мадридский «Реал».

Конкурентом «королевского» клуба в споре за Ришарлисон является миланский «Интер». Стоимость потенциального трансфера 26-летнего бразильского игрока оценивается в 55 миллионов евро. Его контракт со «шпорами» рассчитан до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Ришарлисон провел 24 матча, забил один гол и сделал три результативные передачи.