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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» может купить звёздного бразильского нападающего

11 Мая 2023 • 11:43 Комментировать

Нападающий сборной Бразилии и лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон может перебраться грядущим летом в испанский чемпионат. Согласно сведениям Fichajes, в услугах южноамериканского форварда заинтересован мадридский «Реал».

Конкурентом «королевского» клуба в споре за Ришарлисон является миланский «Интер». Стоимость потенциального трансфера 26-летнего бразильского игрока оценивается в 55 миллионов евро. Его контракт со «шпорами» рассчитан до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Ришарлисон провел 24 матча, забил один гол и сделал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Ришарлисон трансферы футбола - лето 2023
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